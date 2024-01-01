Норвегия отказалась от своих принципов ради поставки оружия ВСУ

Норвегия одобрила прямую продажу своего оружия на Украину, тем самым отступив от своего правила — не поставлять вооружение в страны, где идут военные конфликты. Информация о поставке вооружения указана на официальном сайте норвежского правительства.

«Норвежское правительство решило разрешить прямую продажу оружия и оборонной продукции норвежской оборонной промышленности на Украину. Это изменение политики вступит в силу 1 января 2024 года», — говорится на официальном сайте.

Таким образом отступили от своего правила — не поставлять вооружение в те государства, где идет военный конфликт.