В Минобороны сообщили, сколько военных РВСН дежурили в новогоднюю ночь

Порядка шести тысяч военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) дежурили в постоянной готовности в новогоднюю ночь, сообщили в Министерстве обороны РФ. Там отметили, что за несколько часов до Нового года военных по видеосвязи поздравили командиры соединений и частей.

В новогоднюю ночь в составе дежурных сил РВСН находилось около шести тысяч человек. По традиции заступление на боевое дежурство в ракетных соединениях и частях началось с торжественного ритуала, в ходе которого был произведен развод дежурных сил с исполнением гимна Российской Федерации и последующим убытием к местам несения дежурств, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщили, что в новогодние праздники обеспечивать противовоздушную оборону России будут около 20 тысяч человек. Непосредственно в новогоднюю ночь на боевое дежурство заступили более 1800 военнослужащих 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения ВКС РФ.