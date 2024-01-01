Стало известно об атаке военной базы США в Сирии

Иракские вооруженные группировки шиитов заявили об атаке на американскую базу в районе газового месторождения «Конико», находящейся в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Об этом сообщила сирийская радиостанция Sham FM со ссылкой на заявление «Сил исламского сопротивления в Ираке».

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Отмечается, что база США подверглась ракетной атаке. По информации радиостанции, в районе месторождения были слышны сильные взрывы.

«Мы выпустили ракетный залп по оккупационной американской базе в сирийской провинции Дейр-эз-Зор», - цитирует Sham FM.