Рой российских дронов атаковал Киев
В Киеве слышны взрывы, сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на очевидцев.
По данным Воздушных сил ВСУ, ранее был зафиксирован полет российских ударных дронов в направлении украинской столицы. Один из БПЛА заметили в небе над Бориспольским районом Киевской области.
Об атаке роя дронов пишут и российские источники, в частности Украину направлялись ударные дроны «Герань».
«Свыше 90 "летающих мопедов" поразили этой ночью военные объекты в Одессе, Староконстантинове, Днепропетровске, Николаеве», — отмечается в публикации.
Ранее 1 января в Киеве и области была объявлена воздушная тревога. Сообщается о работе систем противовоздушной обороны.
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