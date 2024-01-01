Рой российских дронов атаковал Киев

В Киеве слышны взрывы, сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на очевидцев.

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По данным Воздушных сил ВСУ, ранее был зафиксирован полет российских ударных дронов в направлении украинской столицы. Один из БПЛА заметили в небе над Бориспольским районом Киевской области.

Об атаке роя дронов пишут и российские источники, в частности Украину направлялись ударные дроны «Герань».

«Свыше 90 "летающих мопедов" поразили этой ночью военные объекты в Одессе, Староконстантинове, Днепропетровске, Николаеве», — отмечается в публикации.