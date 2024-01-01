СМИ: украинская ПВО не сможет отбить все российские удары этой зимой

Силы ПВО Украины этой зимой не смогут отбить все атаки российских военных на фоне нехватки ракет для комплексов, предположили военные эксперты. Об этом пишет Telegraph.

Аналитики пояснили, что ВСУ вынуждены экономить боеприпасы для комплексов ПВО. Этой зимой, добавили они, расчетам ЗРК придется беречь их еще больше.

В частности, уточнили эксперты, на некоторые цели силы ПВО будут вынуждены не реагировать, так как им будет недоставать ракет-перехватчиков.

Автор статьи отметил, что особую обеспокоенность у специалистов вызывает возможная нехватка ракет-перехватчиков систем ПВО Patriot, полученных Киевом от западных партнеров.