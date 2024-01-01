«Билет в один конец»: военэксперт о судьбе КНДР в случае удара по США

Ким Чен Ын не блефует, когда говорит о готовности КНДР нанести удар, в том числе ядерный, по Южной Корее и США. Пхеньян действительно способен нанести страшный ущерб обеим странам, но для КНДР это будет билет в один конец, так как ответ со стороны США также последует сокрушительный и у КНДР шанса не будет, и вряд ли Пхеньян оправится от этого удара, — отметил Матвийчук.