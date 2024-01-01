На Украине назвали число уничтоженных объектов портовой инфраструктуры

Заместитель министра развития общин территорий и инфраструктуры Украины Юрий Васьков сообщил изданию «Украинская правда», что почти 180 объектов портовой инфраструктуры страны были повреждены или уничтожены в результате взрывов.

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По словам Васькова, эти объекты были «частично или полностью уничтожены» по состоянию на конец 2023 года.

Он также рассказал, что Украина продолжает перевозить грузы по «временному коридору» в Черном море, о создании которого Киев объявил в августе 2023 года после прекращения действия зерновой сделки в июле.

До этого представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк заявляла, что в Одессе был поврежден объект портовой инфраструктуры.

7 декабря руководитель администрации Одесской области Олег Кипер сообщал, что в регионе получил повреждения объект портовой инфраструктуры. Речь идет о морской гавани, которая находится на реке Дунай.