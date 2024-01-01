Путин провел встречу с участниками СВО в Ново-Огарево

«Я попросил вас сегодня собрать, Министерство обороны, причём таким образом, чтобы вы представляли самые разные виды и роды Вооруженных Сил, с разных участков боевого соприкосновения. Здесь и мотострелки должны быть, танкисты, ВДВ, спецназ, морская пехота, лётчики, моряки и с разных участков фронта, я так понимаю», — сказал президент РФ в ходе мероприятия.