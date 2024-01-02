Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Россия нанесёт ответный удар при прямом конфликте с США
Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что Россия нанесёт ответный удар при прямом конфликте с США.
По его словам, Вашингтон проиграет в прямом конфликте с Москвой из-за технологического отставания.
Джонсон отметил, что Россия обладает высоким потенциалом и опережает Соединённые Штаты по развитию военных технологий.
Ранее российский президент Владимир Путин подчеркнул, что ни одна армия во всём мире не имеет такого оружия, как российская.