Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что Россия нанесёт ответный удар при прямом конфликте с США.

По его словам, Вашингтон проиграет в прямом конфликте с Москвой из-за технологического отставания.

Джонсон отметил, что Россия обладает высоким потенциалом и опережает Соединённые Штаты по развитию военных технологий.