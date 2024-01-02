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Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Россия нанесёт ответный удар при прямом конфликте с США

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что Россия нанесёт ответный удар при прямом конфликте с США.

Экс-сотрудник ЦРУ: Россия нанесет ответный удар при прямом конфликте с США
© РИА Новости

По его словам, Вашингтон проиграет в прямом конфликте с Москвой из-за технологического отставания.

Джонсон отметил, что Россия обладает высоким потенциалом и опережает Соединённые Штаты по развитию военных технологий.

Ранее российский президент Владимир Путин подчеркнул, что ни одна армия во всём мире не имеет такого оружия, как российская.

Названо российское оружие, превосходящее по разрушительности даже «Искандеры»

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