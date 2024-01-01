Путин заявил о кратном увеличении объемов производства вооружений

Президент РФ Владимир Путин сообщил о кратном увеличении объема производства вооружений.
"Вот у нас, я уже сказал, кратно увеличилось количество производимого вооружения. В том числе, когда я говорю о промышленности, о росте промышленного производства, и это имеется в виду. Но не только", - сообщил Путин на встрече с военнослужащими в госпитале им. А. А. Вишневского.
Он добавил, что одна треть роста осуществлена за счет гражданских отраслей производства. "И это очень важно. Так что вот это, наверное, самое главное - устойчивость финансовой и экономической системы и реального сектора экономики", - подчеркнул он.
Президент рассказал, что страна реализует все свои ранее намеченные проекты.
"С точки зрения инфраструктуры это триллионы. А мы строим дороги. И каждую неделю открываем новую и новую трассу. Это очень важно. Это не просто так прокатиться туда-обратно. Вот только дорога есть, жизнь, в том числе экономическая жизнь, начинается. Сразу там предприятия появляются. Появляются малые и средние предприятия. Потому что иначе не добраться, а теперь можно. Совсем другая картина мира возникает", - рассказал Путин.
Он также добавил, что в России, как бы тяжело ни было, постепенно решаются вопросы жилищно-коммунального хозяйства.
Путин обратил внимание на быстрое исчерпание украинской армией поставляемых с Запада вооружений. "А мы наращиваем и будем наращивать, причем кратно. Кратно", - заверил Путин.
Для примера он привел поставки танков. "Вот им [украинской армии] танков поставили 400 с лишним - 450 или сколько там. А мы за год произведем и капитально отремонтируем 1 600", - отметил президент.