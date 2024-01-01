Путин заявил о кратном увеличении объемов производства вооружений

"С точки зрения инфраструктуры это триллионы. А мы строим дороги. И каждую неделю открываем новую и новую трассу. Это очень важно. Это не просто так прокатиться туда-обратно. Вот только дорога есть, жизнь, в том числе экономическая жизнь, начинается. Сразу там предприятия появляются. Появляются малые и средние предприятия. Потому что иначе не добраться, а теперь можно. Совсем другая картина мира возникает", - рассказал Путин.