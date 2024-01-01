На Купянском направлении подразделения группировки "Запад" российских войск при содействии штурмовой и армейской авиации, а также артиллеристов нанесли поражение формированиям 14-й, 21-й и 92-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает министерство обороны России.

Столкновения произошли в районах населенных пунктов Тимковка, Терны Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики.

Отмечается, что ВСУ за сутки потеряли более 40 военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

31 декабря министерство обороны Российской Федерации (ВС РФ) опубликовало информацию о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции.