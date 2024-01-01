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Times: в Британии намерены продлить конфликт на Украине минимум до 2025 года

Украинские войска не смогут успешно наступать в 2024 году. Об этом газете The Times сообщил источник в британском правительстве.

Times: в Британии намерены продлить конфликт на Украине минимум до 2025 года
© РИА Новости

«Руководство британской военной разведки не верит, что Украина сможет победить Россию в 2024 году, так как у неё нет ни живой силы, ни оружия для прорыва», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Лондон запускает совместные с европейскими странами механизмы, чтобы обеспечить помощь Украине без участия США, если к власти там придёт Дональд Трамп.

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Также источник сообщил, что британские власти рассматривают возможность продлить конфликт на Украине по меньшей мере до 2025 года.

Ранее отставной британский полковник Ричард Кемп в статье для Telegraph заявил, что отступление украинской армии из Марьинки в ДНР стало ещё одним ударом по поддержке Украины со стороны Запада.

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