ВСУ в новогоднюю ночь обстреляли Сватово и Лисичанск в ЛНР

"В первые часы после наступления нового года украинские военные нанесли несколько ударов по мирным жителям города Сватово. В 01:30 мск зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС), в результате которого загорелся и был полностью уничтожен жилой дом. В 03:00 мск Сватово подверглось обстрелу повторно - пострадала гражданская инфраструктура", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации Сватовского муниципального округа.