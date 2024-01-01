Последствия удара ВСУ по Донецку попали на видео
Последствия удара украинских военных по Донецку попали на видео. Запись в понедельник, 1 января, публикуют «Известия» со ссылкой на своего корреспондента.
На кадрах видно обломки ресторана, находящегося в центре Донецка. Здание сильно повреждено в ходе обстрела — один из снарядов попал по летней площадке заведения. Помимо этого, видно, как посечены стены ресторана и разбит каркас веранды.
«К счастью, никто не пострадал», — рассказал корреспондент. Он объяснил, что ресторан не работал в новогоднюю ночь, из-за чего в момент обстрела там не было людей.
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