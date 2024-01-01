Украинский полковник назвал причину грядущего обвала фронта ВСУ

ВС РФ планомерно ищет слабости в обороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы ее прорвать, и вскоре украинский фронт рухнет. Причину грядущего обвала назвал полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков на YouTube -канале «Студия Руслана Бизяева».

«Выполнять задачи-то они будут, но при определенных условиях они воевать до своей гибели не будут», — отметил Стариков.

Ранее сообщалось, что только треть респондентов Киевского международного института социологии (КМИС) мужского пола, которые по новому закону о мобилизации попадают под призыв, готовы служить в ВСУ. Выяснилось, что на готовность украинцев идти в военкомат влияет способность западных стран оказывать Украине поддержку.