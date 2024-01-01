Экс-полковник СБУ назвал условие крушения украинского фронта

Российская армия ищет слабые места в украинской обороне, чтобы прорвать фронт Вооруженных сил Украины, заявил в эфире YouTube-канала «Студия Руслана Бизяева» отставной полковник СБУ Олег Стариков. По мнению военного, ключевой причиной обвала фронта может оказаться принудительная мобилизация граждан.

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Они ищут слабые места, создают напряжение, и где-то это напряжение <...> рухнет. Помнишь, <...>, прорыв, обрушение фронта, — сказал Стариков.

Он предположил, что вновь мобилизованные не имеют необходимых «морально-боевых качеств». Стариков не исключил, что призывники займутся выполнением боевых задач, «но при определенных условиях воевать до своей гибели не будут».

Ранее депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что Украине нужна мобилизация 500 тысяч граждан, чтобы восполнить санитарные потери армии. По его словам, все должны воевать, а не рассказывать «об экономическом или каком-то еще фронте». Он добавил, что с помощью новых призывников можно формировать новые подразделения ВСУ.