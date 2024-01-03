ВКС РФ нанесли удар по опорным пунктам ВСУ на донецком направлении

Штурмовики Су-25 Воздушно-космических Сил (ВКС) РФ поразили неуправляемыми артиллерийскими ракетами (НАР) С-8 опорные пункты и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС поразили опорные пункты и живую силу противника на донецком направлении. Удар наносился неуправляемыми артиллерийскими ракетами С-8. Кроме того, атака цели производилась с кабрированием на предельно малой высоте 25 метров", - сказали в ведомстве.

В министерстве отметили, что по докладам передового авиационного наводчика все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.