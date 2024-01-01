ВСУ нанесли еще один удар по Донецку в новогоднюю ночь

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во второй раз за новогоднюю ночь обстреляли Донецк из РСЗО. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации Донецкой народной республики (СЦКК ДНР).

«В ночь на Новый год по Донецку ВСУ выпустили еще восемь ракет из РСЗО. Время обстрела примерно 03:45», — указано в сообщении СЦКК ДНР.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о том, что в результате первого обстрела Донецка в новогоднюю ночь погибли четыре человека. Он добавил, что по состоянию на 2:00 первого января было 13 раненых.