Экс-советник главы Пентагона несколькими словами описал угрозу США

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети США вмешиваются в конфликты в других государствах, но реальная угроза безопасности страны исходит изнутри. По его словам, этого не осознает Вашингтон.

«Америка в одной минуте от полуночи. Угрозы, с которыми сталкивается эта страна, исходят не из какого-то зарубежного поля боя, — они находятся прямо здесь, дома», — подчеркнул офицер.

Ранее Макгрегор выразил мнение, что Соединенные Штаты находятся в катастрофическом положении из-за президента страны Джо Байдена. Полковник пояснил, что США находятся в очень резком упадке, а власти страны больше не контролируют границы и иммиграцию, не подавляют преступность.