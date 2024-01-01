ВСУ обстреляли Горловку вслед за Донецком

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 1 января подвергли обстрелу Никитовский район города Горловка, сообщает Telegram-канал «Приходько РИК». В результате происшествия повреждения получил один из жилых домов.

В результате обстрела жилого массива «Комсомолец» (Никитовский район Горловки) со стороны ВФУ повреждён дом по адресу: ул. Неверова, 32, — говорится в сообщении.

Местных жителей призвали покинуть улицы и переместиться в укрытия.

Ранее о массированном ударе по Донецку сообщили оперативные службы региона. По их данным, в результате происшествия в центре города есть жертвы, однако их точное число не называлось. В дальнейшем сообщалось, что в результате обстрела погиб журналист. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, в результате новогоднего обстрела погибли четыре человека. еще 13 получили ранения.