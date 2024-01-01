Несколько ракет атаковали военную базу США в Сирии

На северо-востоке Сирии несколько ракет атаковали две базы США в провинции Эль-Хасеке. Источник РИА Новости уточнил, что снаряды упали недалеко от жилых построек на месторождении Аль-Джабса в Эш-Шаддади.

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«Несколько ракет упали около жилых строений на месторождении Аль-Джабса в Эш-Шаддади, которое американские военные занимают в качестве своей военной базы», - передает агентство слова источника.

В сообщении также говорится об атаке БПЛА американской базы на аэродроме Хараб аль-Джир в Эль-Хасеке.