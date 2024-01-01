Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве и Одессе

Взрывы прогремели в новогоднюю ночь в Николаеве и Одессе на юге Украины, сообщают РБК-Украина и издание «Зеркало недели». Подробности о ситуации не приводятся. Местные власти произошедшее также не комментировали.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, в настоящее время воздушная тревога объявлена в Днепровской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях.

Ранее сообщалось о взрывах в Тернопольской и Винницкой областях. Кроме того, в подконтрольном Киеву Херсоне взрывы прозвучали в четвертый раз за сутки. Утром 31 декабря тревогу объявляли практически одновременно во всех украинских регионах.

Кроме того, в течение дня 31 декабря сирены воздушной тревоги дважды срабатывали в Севастополе. Губернатор города Михаил Развожаев сообщал об этом около 12:45 и 19:05 мск, в обоих случаях примерно через 15 минут тревогу отменяли. Вечером он призвал жителей Севастополя провести новогоднюю ночь дома и не выходить на улицу по причине высокой вероятности атак на город.