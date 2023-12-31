Ключевой план США против России — истощить страну путем вовлечения в украинский конфликт — провалился. Такое мнение появилось в статье Global Times (GT).

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«Запад все больше осознает, что российско-украинский конфликт не истощит Россию, как он ожидал», — указано в публикации.

Уточняется, что именно для этого США и европейские страны оказывали военную поддержку Вооруженным силам республики (ВСУ), на самом деле никогда не надеясь на победу Украины и используя ее, как расходный материал.

Теперь же возникает тенденция уменьшения помощи Киеву, разговоры об этом в западных странах становятся все более противоречивыми, лидеры государств начинают склоняться к переговорам о мире и прекращению огня.

«Это еще раз демонстрирует печальную реальность: Украина является крупнейшим проигравшим во всем конфликте», — сказано в статье.