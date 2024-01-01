FT: Зеленский пришел в ярость после слов Залужного о провале ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский пришел в ярость после заявления главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного о провел украинской армии. Об этом пишет Financial Times (FT).

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Как отмечается в материале издания, до ноябрьского интервью журналу The Economist Залужный оставался в стороне от внимания СМИ, за некоторыми исключениями. Как пишут авторы FT, заявление украинского главкома о том, что ситуация на фронте зашла в тупик — «запретное слово в правительственных кругах, которое привело президента [Зеленского] в ярость».

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что офис Зеленского попал в ловушку из-за нового законопроекта по мобилизации. По его словам, жесткая мобилизация нужна Киеву, чтобы просить у западных стран деньги, несмотря на провал контрнаступления.