Вокруг Киева возвели несколько рубежей обороны

Несколько рубежей обороны выстроено вокруг Киева, их протяженность составляет около 1 тыс. км. Об этом заявил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, подводя итоги 2023 года.

"Вокруг Киева создано несколько рубежей обороны протяженностью около 1 тыс. км, первый рубеж находится достаточно далеко от столицы", - цитирует его пресс-служба администрации в своем Telegram-канале.

По его словам, оборона на северном направлении постоянно усиливается. Как отметил Попко, силы обороны Киева систематически проводят тренировки, выстроены инженерные заграждения всех типов, также выделены дополнительные средства на обустройство опорных пунктов в административных границах столицы.