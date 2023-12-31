Подполье назвало цели российских ударов в Харькове

Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев назвал цели российских ударов в Харькове. По его словам, они были направлены на здания, в которых располагались украинские националисты из запрещенных в России экстремистских организаций «Правый сектор» и «Кракен», передает РИА Новости.

Подпольщик рассказал, что на переданных харьковскими агентами кадрах видно, что после попадания в одном из зданий возник пожар. Также удар пришелся по Институту метрологии, в котором, по данным подполья, встречались офицеры ВСУ и представители «Кракена».

Лебедев добавил, что большую часть националистических подразделений расселили в хостелах и жилых домах по улице Рымарской, за театром Пушкина, а также от улицы Гуданова до Политехнической.

После ракетного удара и взрывов по улице Шевченко в сторону Салтовского шоссе в спешке уезжали пикапы с пулеметами, добавил координатор подполья. Он отметил, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) запрещали снимать поврежденные дома со стороны двора, туда пускали только машины скорой помощи и военных.

По данным харьковской агентуры, поздно вечером и ночью были ликвидированы офицеры Главного управления разведки (ГУР) и СБУ, а также около 200 иностранных и украинских военнослужащих, заключил Лебедев.