Министерство обороны Российской Федерации (ВС РФ) опубликовало информацию о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала СВО.

Отмечается, что всего украинская армия потеряла 564 самолета, 263 вертолета, 10272 беспилотных летательных аппарата, 445 зенитных ракетных комплексов, 14412 танков и других боевых бронированных машин, 1194 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7578 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16905 единиц специальной военной автомобильной техники.

31 декабря сообщалось, что российская армия нанесла поражение ВСУ на Красно-Лиманском направлении.

В этот же день на Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили четыре атаки штурмовых групп 30-й и 115-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районе Синьковки в Харьковской области.