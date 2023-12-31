Украина отправила под Донецк несколько новых военных подразделений, состоящих из недавно мобилизованных солдат. О пополнении в украинской армии сообщил Ян Гагин.

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«Несколько дней назад стало известно, что Киев перебросил под Донецк несколько подразделений. В основном все мобилизованы совсем недавно, без опыта», — заявил Гагин в разговоре с агентством.

Он также подчеркнул, что основную часть мобилизованных сразу отправили на линию боевого соприкосновения. Малая часть из них размещена на второй и третьей линии обороны.