Стало известно о пополнении украинской армии недавно мобилизованными
Украина отправила под Донецк несколько новых военных подразделений, состоящих из недавно мобилизованных солдат. О пополнении в украинской армии сообщил Ян Гагин.
«Несколько дней назад стало известно, что Киев перебросил под Донецк несколько подразделений. В основном все мобилизованы совсем недавно, без опыта», — заявил Гагин в разговоре с агентством.
Он также подчеркнул, что основную часть мобилизованных сразу отправили на линию боевого соприкосновения. Малая часть из них размещена на второй и третьей линии обороны.
Ранее секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что мобилизация в стране замедлилась. Он рассказал, что мобилизованных граждан будут ставить на место срочников, заканчивающих службу. По словам Костенко, это может стать большой проблемой.