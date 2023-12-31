В Минобороны рассказали об ударе по центру принятия решений в Харькове
ВС РФ нанесли удар по центрам принятия решений и военным объектам в Харькове, пишет пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.
В ведомстве напомнили, что в субботу, 30 декабря, ВСУ нанесли удар с использованием реактивных систем залпового огня по городу Белгород, в результате которого погибли 24 человека, свыше 100 были ранены.
«В ответ на данный террористический акт Вооруженными Силами Российской Федерации поражены центры принятия решений и военные объекты в городе Харьков, использовавшиеся преступным киевским режимом», — подчеркнули в Минобороны.
В частности, заметили в ведомстве, высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде.
В Минобороны уточнили, что в здании также находились до двухсот иностранных наемников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории России.
Кроме того, ударами высокоточных ракет по зданию СБУ по Харьковской области и по пункту временной дислокации боевиков ликвидированы представители руксостава СБУ и иностранные наемники.
В результате ударов по этим и ряду других объектов военной инфраструктуры противник понес значительные потери, констатировали в Минобороны.
В ведомстве уточнили также, что были уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, с помощью которых ВСУ планировали в период новогодних праздников наносить ракетные удары по Донецку.