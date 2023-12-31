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Армия Израиля приостановила боевые действия в районе на юге Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) решила приостановить боевые действия в одном из районов города Рафах у границы с Египтом, заявил представитель армии Авичай Адраи.

Армия Израиля приостановила боевые действия в районе на юге Газы
© предоставлено пресс-службой Армии обороны Израиля

Как указал Адраи в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), с 10:00 до 14:00 по местному времени будет осуществлена локальная тактическая приостановка военной деятельности в гуманитарных целях в районе Аль-Джанина в регионе Рафаха, передает РИА «Новости».

Армия также призвала жителей северных районов Газы направиться к пунктам размещения беженцев в районе Дейр-эль-Балаха в центральной части анклава.

Ранее глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная кампания в секторе Газа продлится «еще много месяцев».

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