Армия Израиля приостановила боевые действия в районе на юге Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) решила приостановить боевые действия в одном из районов города Рафах у границы с Египтом, заявил представитель армии Авичай Адраи.

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Как указал Адраи в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), с 10:00 до 14:00 по местному времени будет осуществлена локальная тактическая приостановка военной деятельности в гуманитарных целях в районе Аль-Джанина в регионе Рафаха, передает РИА «Новости».

Армия также призвала жителей северных районов Газы направиться к пунктам размещения беженцев в районе Дейр-эль-Балаха в центральной части анклава.