В США заявили о страхе Украины перед Россией

В публикации отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли сбить ни одной ракеты X-22 с начала конфликта. При этом Россия выпустила около 300 ракет Х-22 и Х-32 по целям на всей территории страны. Отмечается, что у РФ имеются большие запасы данных ракет с советских времен, поэтому их часто используют для ударов по военным объектам.