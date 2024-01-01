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В Израиле объявили о частичной демобилизации резервистов

Часть из них отправят домой уже на этой неделе.

В Израиле объявили о частичной демобилизации резервистов
© РИА Новости

«Это существенно облегчит нагрузку на экономику и позволит собраться с силами для предстоящих мероприятий, поскольку боевые действия будут продолжаться, и люди ещё потребуются», — сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Всего власти было мобилизовали более 300 тыс. человек.

Накануне Биньямин Нетаньяху предупредил о «месяцах войны» в секторе Газа. Премьер-министр Израиля отметил, что военный потенциал ХАМАС «уничтожается шаг за шагом».

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