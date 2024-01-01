В Израиле объявили о частичной демобилизации резервистов
Часть из них отправят домой уже на этой неделе.
«Это существенно облегчит нагрузку на экономику и позволит собраться с силами для предстоящих мероприятий, поскольку боевые действия будут продолжаться, и люди ещё потребуются», — сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.
Всего власти было мобилизовали более 300 тыс. человек.
Накануне Биньямин Нетаньяху предупредил о «месяцах войны» в секторе Газа. Премьер-министр Израиля отметил, что военный потенциал ХАМАС «уничтожается шаг за шагом».