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Стало известно число отвечающих за ПВО военных в новогоднюю ночь

Около 1800 военных первой армии противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) будут находиться на боевом дежурстве в новогоднюю ночь. Об этом сообщает Минобороны России.

Стало известно число отвечающих за ПВО военных в новогоднюю ночь
© РИА Новости

По данным ведомства, на весь период новогодних каникул к боевому дежурству будут привлечены около 20 тысяч военнослужащих.

Также уточняется, что армия ПВО-ПРО выполнила все подготовительные мероприятия, запланированные на 2023 год.

Вечером 29 декабря стало известно, что Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Белгороду. Для атаки использовались ракеты «Ольха» и реактивные системы залпового огня Vampire чешского производства. В результате обстрела пострадали 109 человек, 25 из них тяжелораненые.

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