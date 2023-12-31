Американские вертолеты потопили атаковавшие контейнеровоз Maersk суда хуситов

Вертолеты США потопили катера хуситов, атаковавших контейнеровоз Hangzhou датской компании Maersk. Об этом сообщает Центральное командование Вооруженнных сил США (CENTCOM) в соцсети X (бывший Twitter).

«31 декабря в 6:30 утра по времени Саны контейнеровоз Maersk Hangzhou подал второй сигнал бедствия менее чем за 24 часа, сообщив, что подвергся нападению четырех поддерживаемых Ираном небольших судов хуситов», — говорится в сообщении.

Представители центрального командования также отметили, что американские вертолеты откликнулись на сигнал бедствия, который подало судно. Хуситы открыли огонь по вертолетам, военные США открыли ответный огонь. Три из четырех лодок хуситов были потоплены.