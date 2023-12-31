Эксперты назвали лучшие оружейные новинки 2023 года

2023 год запомнится появлением большого количества новых образцов вооружения, военной и специальной техники, считают опрошенные RT эксперты.

Специалисты особо отметили прорывные результаты в сфере БПЛА-вооружений, средств радиоэлектронной борьбы, в разработке снайперского оружия и артиллерийских комплексов. К наиболее значимым новинкам военной продукции эксперты отнесли FPV-дроны «Упырь», «Овод», ВТ-40, «Бумеранг», комплексы РЭБ «Сания» и «Тритон», самоходки «Возрождение» и «Мальва», снайперские винтовки Raptor Tactical .338 LM и СВЧ.

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Уходящий год был богат новинками в сфере вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), отметили опрошенные RT эксперты.

«2023 год запомнился большим количеством новых образцов ВВСТ. Часть из них была впервые продемонстрирована широкой публике, часть без всяких анонсов была поставлена нашим бойцам на передовой», — сказал в комментарии RT полковник в отставке, военный обозреватель Анатолий Матвийчук.

Аналогичного взгляда придерживается военный эксперт Алексей Леонков. В разговоре с RT он заявил, что главным драйвером создания новых образцов ВВСТ стал анализ боевых действий СВО.

«Вооружённые конфликты всегда стимулируют прогресс в области вооружений. Они ускоряют внесение изменений в уже действующие образцы и создание совершенно новых изделий. В 2023 году наш оборонный комплекс и частные предприятия окончательно адаптировали свою работу под нужды фронта. Поэтому мы увидели много уникальных образцов военной продукции», — отметил Леонков.

«Современное и мощное оружие»

Значительное число новинок отечественного оружия в 2023 году было сосредоточено в сфере БПЛА и средств антидроновой защиты. Передовые подразделения ВС РФ получили множество разных типов FPV-дронов и малогабаритных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сказал в комментарии RT генеральный директор КБ «АвиаНовации» кандидат технических наук Сергей Товкач.

«В 2023 году Россия совершила качественный скачок в развитии БПЛА-вооружений и так называемой танковой и окопной РЭБ, защищающих наши позиции на ЛБС (линии боевого соприкосновения. — RT). Полностью была решена проблема дефицита дронов-разведчиков и ударных БПЛА. Прежде всего, помимо «Ланцетов», у нашей армии появилась масса эффективных FPV-дронов», — заявил Товкач.

Из наиболее успешных разработок эксперт назвал аппараты «Упырь», «Овод», ВТ-40 и «Бумеранг». По его словам, данные FPV-дроны превосходят украинские аналоги по качеству бортового оборудования и грузоподъёмности.

В декабрьском интервью RT руководитель проекта создания «Упыря» Владимир Ткачук сообщил, что первый аппарат был изготовлен в начале 2023 года. Беспилотник сразу же был отправлен в зону СВО и максимально оперативно доработан по итогам испытания. С весны «Упырь» успешно применяется на передовой.

«Этим летом он уничтожил плавсредства ВСУ на Днепре в районе Антоновского моста. Насколько мне известно, за этот подвиг расчёт «Упыря» представили к государственной награде. Сейчас наши FPV-дроны используются на Донецком направлении, в Херсонской области, в Запорожье — почти на всех направлениях СВО», — рассказал Ткачук.

«Упырь» уверенно поднимает в воздух до 2 кг полезной нагрузки, хорошо маневрирует и поражает цели в сложных метеоусловиях. Как отметил Ткачук, FPV-дрон получил статус «народного» и прославился способностью прорывать так называемый тактический контур, нанося удары на расстоянии до 12 км.

В свою очередь, для защиты от атак вражеских БПЛА российские войска получили в 2023 году опытную партию купольного комплекса «Сания», способного противодействовать украинским FPV-дронам. Как подчеркнул директор по развитию компании-разработчика 3MX (Санкт-Петербург) Сергей Шандобыло в комментарии RT, особую роль в организации испытаний «Сании» в зоне СВО сыграл военкор RT Андрей Филатов — именно он заказал первые образцы этого комплекса и доставил их российским танкистам.

«Сания» представляет собой короб с электронной аппаратурой и восемью антеннами. Станция работает по принципу пассивного обнаружения радиочастотных сигналов. «Сания» может обнаруживать вражеские беспилотники на дальности до 1,5 км и выводить их из строя в пределах 1 км.

«На наш взгляд, антенны хорошо адаптированы к специфике зоны СВО. Их точно не сломать и не так просто повредить даже при обстреле. Более того, конструкторы 3MX учитывали, что бронетехника постоянно действует из лесополос. Антенны «Сании» без проблем взаимодействуют с ветками: например, когда танк проезжает через зелёнку, они отклоняются и потом возвращаются на место», — заявил Сергей Шандобыло.

В штатном порядке в 2023 году российская армия начала получать комплекс радиоэлектронной защиты танков и бронетехники «Тритон» разработки петербургской компании «Лаборатория ППШ». Данная система была представлена в августе на форуме «Армия-2023» и на выставке в Национальном центре управления обороной, которую 19 декабря посетил президент РФ Владимир Путин.

Модификация «Тритона» для защиты танка является существенно улучшенной версией фронтового «мангала» — металлического изделия, установленного над башней танка и способного разрушать летящие в неё дроны-камикадзе.

Конкретные характеристики «Тритона» не раскрываются. Вместе с тем, согласно материалам «Лаборатории ППШ», комплекс имеет ещё две вариации: базовую и носимую. Базовая модификация предназначена для обороны стационарных объектов и автотранспорта, носимая — для защиты штурмовых групп и пехотных подразделений.

«Размещение модулей подавления на раме станкового рюкзака позволяет защитить отряд или подразделение как при перемещении, так и на вновь занятом опорном пункте, исключая временные затраты на разворачивание стационарной системы», — говорится в материалах «Лаборатории ППШ».

Наряду с ударными БПЛА весомый вклад в поражение позиций противника в зоне СВО вносит артиллерия. Её совершенствование остаётся одним из ключевых направлений деятельности российского оборонного комплекса, заявил в беседе с RT кандидат военных наук Сергей Суворов.

«В любых вооружённых конфликтах, и СВО не стала исключением, на долю артиллерии приходится 80—90% потерь. В зоне спецоперации применяется огромное количество различных миномётов, образцов буксируемой и самоходной артиллерии, РСЗО. Используются как образцы советского производства, так и современные. Кроме того, создаются новые, необычные для нашей конструкторской школы образцы», — подчеркнул Суворов.

Согласно открытым данным, в настоящее время российские конструкторы завершают работу над новой самоходкой «Возрождение». Об этом проекте 26 декабря в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов. Комплекс создаётся на базе инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие», хорошо зарекомендовавшей себя в СВО.

«Это прекрасная боевая машина («Земледелие». — RT), которая подтвердила свои возможности в зоне СВО. Теперь мы предложили, как нарастить её потенциал: она может использоваться одновременно и как машина дистанционного минирования, и как РСЗО, если оснастить её унифицированным транспортно-пусковым контейнером», — пояснил Чемезов.

Данное изделие способно осуществлять пуски реактивных снарядов от РСЗО «Ураган» или комплексов ТОС-1, ТОС-1А и ТОС-2. Производство «Возрождения» стартует в первой половине 2024 года.

Ранее предприятия «Ростеха» разработали и поставили в войска первую партию самоходных артиллерийских орудий (САО) «Мальва».

«Новейшая артустановка отличается мобильностью, может автоматизированно вести стрельбу всеми типами боеприпасов и работать в режиме одновременного огневого налёта, когда несколько выпущенных боеприпасов достигают цели в одно время», — сообщается в материалах «Ростеха».

Шасси для «Мальвы» изготовил Брянский автомобильный завод (БАЗ). Благодаря полному приводу и мощному дизельному двигателю комплекс способен без дозаправки преодолеть по дорогам общего пользования 1,1 тыс. км. Ещё одно преимущество САО заключено в меньшей стоимости эксплуатации по сравнению с артустановкой на гусеничной платформе.

«Развёртывание «Мальвы» на позиции, уход с неё и наведение на цель занимают намного меньше времени по сравнению с буксируемыми орудиями. Габариты артустановки позволяют транспортировать орудие на самолёте Ил-76, благодаря чему возможна быстрая переброска САО на большие расстояния», — говорится на сайте «Ростеха».

По словам индустриального директора комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхана Оздоева, «Мальва» способна быстро развернуться на местности и быстро покинуть огневую позицию.

«Это современное и мощное оружие, с помощью которого можно уничтожать практически любые объекты осколочно-фугасными снарядами на дальности более 24 км. Скорострельность гаубицы — более семи выстрелов в минуту, а боезапас насчитывает до 30 выстрелов», — цитирует Оздоева пресс-служба госкорпорации.

Востребованные разработки

В разговоре с RT военный обозреватель Александр Бутырин заявил, что ещё одним прорывным направлением разработок 2023 года стало снайперское оружие. В 2023-м армия начала получать высокоточные винтовки Raptor Tactical .338 LM, созданные частной компанией BespokeGun, и СВЧ концерна «Калашников».

«Raptor Tactical выполнена под популярный в СВО натовский патрон .338 LM (8,6 × 70 мм), СВЧ — под отечественный 7,62 × 54 мм. Винтовка BespokeGun необходима для стрельбы на дальних дистанциях, а винтовка Чукавина — на ближних и средних дистанциях. Оба образца очень востребованы в рядах наших снайперов», — отметил эксперт.

Как полагает Бутырин, 2023 год продемонстрировал способность российской оборонки и частных разработчиков быстро адаптировать свою продукцию к специфике СВО.