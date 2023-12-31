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Силы ПВО России сбили украинский БПЛА над Курской областью

В Минобороны России заявили, что российские силы ПВО сбили украинский дрон самолётного типа над Курской областью.

Силы ПВО России сбили украинский БПЛА над Курской областью
© globallookpress.com

«Сегодня ночью пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области.

30 декабря в Министерстве обороны России заявили, что ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении. Вместе с этим удар был нанесён реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.

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