Жена по телефону обматерила выжившего солдата ВСУ за сдачу в плен

Жена солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) обматерила оказавшегося в российском плену мужа. Об этом в своем Telegram-канале Елена Соколова.

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Бойцу разрешили связаться с семьей, однако супруга в нецензурной форме выразила недовольство тем, что ее муж выжил. При этом его объяснения, что его подразделение осталось без подкрепления и подверглось обстрелу своей же артиллерии, были проигнорированы.

Соколова предположила, что жена бойца надеялась получить компенсацию в 15 миллионов гривен, обещанную украинскими властями за гибель на фронте члена семьи. Однако, отметила военкор, Киев старается не объявлять бойцов погибшими, предпочитая вносить их в список пропавших без вести, чтобы не выплачивать компенсации.