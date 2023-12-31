Спецоперация на Украине 31 декабря: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 31 декабря 2023 года.

Российские военные поразили места хранения ГСМ на аэродроме ВСУ

По местам хранения ГСМ на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области и около Чернобаевки нанесли удары российские солдаты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РФ.

Как сообщает военное ведомство, войска РФ также ударили по хранилищам ракетно-артиллерийского вооружения, по живой силе и технике противника в 118 районах.

Число погибших при обстреле ВСУ рынка в Донецке выросло до двух

Еще один человек погиб, а шесть получили ранения в результате обстрела рынка в Донецке со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал главы администрации города Алексей Кулемзин.

Ранее сообщалось, что одна женщина погибла в ходе обстрела Петровского района на рынке микрорайона Тихий.

МО РФ заявило об отражении трех атак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении

Три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины отразили за минувшие сутки подразделения западной группировки ВС РФ на купянском направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергея Зыбинского.

По его словам, потери противника составили до 50 военнослужащих, войскам Украины пришлось отойти в южном и в юго-западном направлении.