Каховское водохранилище как таковое уже не существует после подрыва Вооруженными силами Украины (ВСУ) плотины в июне. О судьбе объекта в эфире местного телеканала «Таврия» заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

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По его словам, разрушение плотины и уничтожение водохранилища стало трагическим событием.

—Его сейчас уже нет, — сказал Сальдо, передает РИА Новости.

В Херсонской области ввели режим ЧС после прорыва Каховской ГЭС 7 июня. Террористический акт киевского режима привел к уничтожению задвижек ГЭС. Число жертв обрушения гидроэлектростанции составило 59 человек.

24 ноября Владимир Сальдо сообщил, что режим ЧС, введенный после катастрофы на Каховской ГЭС, отменен.