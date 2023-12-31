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Сальдо сообщил, что Каховского водохранилища после подрыва плотины нет

Каховское водохранилище как таковое уже не существует после подрыва Вооруженными силами Украины (ВСУ) плотины в июне. О судьбе объекта в эфире местного телеканала «Таврия» заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Сальдо сообщил, что Каховского водохранилища после подрыва плотины нет
© vk/khersonoblast_adm

По его словам, разрушение плотины и уничтожение водохранилища стало трагическим событием.

—Его сейчас уже нет, — сказал Сальдо, передает РИА Новости.

В Херсонской области ввели режим ЧС после прорыва Каховской ГЭС 7 июня. Террористический акт киевского режима привел к уничтожению задвижек ГЭС. Число жертв обрушения гидроэлектростанции составило 59 человек.

24 ноября Владимир Сальдо сообщил, что режим ЧС, введенный после катастрофы на Каховской ГЭС, отменен.

В середине декабря Сальдо выразил мнение, что руководство Украины поставило конкретное задание военным, приказав им разрушить Каховскую ГЭС как транспортный узел. Он напомнил, что украинская армия наносила ракетные удары в одну точку на протяжении долгого времени.

Военные новости
Владимир Сальдо