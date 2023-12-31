Украина в ООН предсказала рост числа смертей в конфликте с Россией

Представитель Украины в ООН заявил, что «число смертей будет расти»
Представитель Украины при ООН Сергей Дворник заявил, что пока продолжается конфликт на Украине, «число смертей будет расти». Об этом Дворник заявил на заседании Совбеза ООН в связи с обстрелом Белгорода украинскими боевиками в субботу 30 декабря, передает 360.
По словам представителя, будут также расти и страдания. При этом он не стал прямо говорить о факте обстрела ВСУ города или комментировать атаку по мирным жителям, а ограничился общей фразой.
На этом же заседании постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что организаторы и исполнители теракта в Белгороде понесут заслуженное наказание. Он назвал атаку по городу «заранее спланированным и тщательно подготовленным актом терроризма» против мирного населения.
По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, жертвами удара стал 21 человек, трое из них - дети, пострадали больше ста человек.