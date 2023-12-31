При обстреле израильской армией Газы погибли 25 палестинцев

Не менее 25 палестинцев погибли в результате ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на Минздрав анклава.

Как отмечает агентство, 25 палестинцев погибли во время обстрела израильскими военными жилых кварталов на юге и в центральной части Газы.