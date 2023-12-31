МО РФ: порядка 20 тысяч военных защищать небо над Россией в праздники

«Более 1,8 тыс. военнослужащих первой армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения воздушно-космических сил заступят на боевое дежурство в новогоднюю ночь», — заявили в пресс-службе военного ведомства. Всего в течение новогодних праздников для обеспечения безопасности будут привлечены почти 20 тысяч человек.