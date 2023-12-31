В Киевской области и Запорожье прозвучали взрывы
В городе Белая Церковь в Киевской области прогремели взрывы. Вооруженные силы Украины (ВСУ) подтвердили работу средств противовоздушной обороны (ПВО) в регионе.
Незадолго до этого в области была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ также сообщили о взрывах в городе Запорожье, который находится под контролем киевского режима. Кроме этого взрывы звучат в Хмельницкой области и работе ПВО.
Согласно данным мониторинговых служб, тревога объявлена в Черкасской, Житомирской, Винницкой, Харьковской, Николаевской, Одесской, Хмельницкой и ряде других областей, передает РБК.
Министерство обороны России неоднократно уточняло, что Вооруженные силы РФ наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Ранее российские военкоры заявили, что большое количество беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) направляется в сторону Киева. Согласно их данным, дроны летят к украинской столице, со стороны Черниговской, Житомирской и Сумской областей. Помимо этого беспилотники были замечены вдоль границ Николаевской и Одесской областей.