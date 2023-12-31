В Киевской области и Запорожье прозвучали взрывы

В городе Белая Церковь в Киевской области прогремели взрывы. Вооруженные силы Украины (ВСУ) подтвердили работу средств противовоздушной обороны (ПВО) в регионе.

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Незадолго до этого в области была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ также сообщили о взрывах в городе Запорожье, который находится под контролем киевского режима. Кроме этого взрывы звучат в Хмельницкой области и работе ПВО.

Согласно данным мониторинговых служб, тревога объявлена в Черкасской, Житомирской, Винницкой, Харьковской, Николаевской, Одесской, Хмельницкой и ряде других областей, передает РБК.

Министерство обороны России неоднократно уточняло, что Вооруженные силы РФ наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.