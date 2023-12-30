Журналисты Forbes оценили возможности ВСУ в Запорожье

Преимущество армии РФ в артиллерии и авиации может привести к прорыву линии украинской обороны в Запорожской области, что станет для ВСУ наихудшим сценарием из возможных, пишет журнал Forbes.

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В публикации говорится, что сейчас на этом участке фронта положение у украинских солдат не самое лучшее. Более того, с юга передислоцировали 47-ю мехбригаду ВСУ. При этом авторы уверены, что минимальное отступление украинских войск будет означать катастрофу для Киева.

«Худшим исходом для Украины будет российский прорыв на юге. Если им удастся продвинуться хотя бы на один-полтора километра, ситуация к востоку и юго-востоку для украинцев резко ухудшится», — уверены журналисты.

Кроме этого, в публикации говорится, что в скором времени на Запорожском направлении ВСУ откатятся к позициям, с которых начинали свое контрнаступление в начале лета.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские силы на Запорожском направлении за сутки нанесли удар по живой силе и технике украинских войск в районе населенного пункта Работино в Запорожской области.