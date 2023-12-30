Военкоры сообщили о подлете к Киеву роя ударных дронов

В сторону Киева направляется рой ударных дронов. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

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Утверждается, что дроны подлетают к украинской столице из Житомирской, Черниговской и Сумской областей. Также замечены беспилотники вдоль границы Николаевской и Одесской областей.

Из данных украинского портала оповещения населения об угрозах воздушных атак следует, что сирены воздушной тревоги звучат во всех восточных областях страны.