Удар ВСУ ракетами в кассетном снаряжении по Белгороду не останется безнаказанным, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что в субботу, 30 декабря, ВСУ предприняли попытку нанесения неизбирательного комбинированного удара по Белгороду «двумя ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО «Vampire» чешского производства».

Силы ПВО сбили ракеты «Ольха» и большую часть реактивных снарядов РСЗО «Vampire». Вместе с тем, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет «Ольха» попали по городу, уточнили в Минобороны.

В результате на данный момент погибло 12 взрослых и два ребенка, а также пострадало 108 человек.

«В случае прямого попадания ракет «Ольха» с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы неизмеримо более тяжелыми», — подчеркнули в ведомстве.

Киевский режим, совершивший это преступление, пытается отвлечь внимание от поражений на фронте, а также спровоцировать российских военных на подобные действия, отметили в Минобороны.

В министерстве подчеркнули, что ВС РФ работают только по военным объектам, а также по связанной с ними соответствующей инфраструктуре.