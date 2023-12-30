Минобороны РФ: удар ВСУ по Белгороду не останется безнаказанным
Удар ВСУ ракетами в кассетном снаряжении по Белгороду не останется безнаказанным, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
В ведомстве пояснили, что в субботу, 30 декабря, ВСУ предприняли попытку нанесения неизбирательного комбинированного удара по Белгороду «двумя ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО «Vampire» чешского производства».
Силы ПВО сбили ракеты «Ольха» и большую часть реактивных снарядов РСЗО «Vampire». Вместе с тем, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет «Ольха» попали по городу, уточнили в Минобороны.
В результате на данный момент погибло 12 взрослых и два ребенка, а также пострадало 108 человек.
«В случае прямого попадания ракет «Ольха» с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы неизмеримо более тяжелыми», — подчеркнули в ведомстве.
Киевский режим, совершивший это преступление, пытается отвлечь внимание от поражений на фронте, а также спровоцировать российских военных на подобные действия, отметили в Минобороны.
В министерстве подчеркнули, что ВС РФ работают только по военным объектам, а также по связанной с ними соответствующей инфраструктуре.
В Минобороны отметили, что российские военные так будут работать и в дальнейшем. Вместе с тем, резюмировали в ведомстве, «это преступление не останется безнаказанным».