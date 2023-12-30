Эстония увеличит расходы на оборону

Эстония намеревается потратить 3% от ВВП (€1,3 млрд) на оборону государства, рассказал глава Минобороны республики генерал Мартин Херем. Об этом пишет «Газета.Ru».

Военачальник пояснил, что 50% от этой суммы будет использовано на приобретение оружия и боеприпасов в ближайшие четыре года.

По его словам, у страны есть комплексы, способные бить на расстояние до 240 км. Он выразил уверенность, что эти средства делают республику опасной для нападающих.

Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, в свою очередь, призвал власти страны увеличить расходы на нужды обороны. Кроме того, он потребовал поднять подоходный налог до 24%. По его мнению, эти меры необходимы для того, чтобы защитить государство.