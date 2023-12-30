Эстония увеличит расходы на оборону
Эстония намеревается потратить 3% от ВВП (€1,3 млрд) на оборону государства, рассказал глава Минобороны республики генерал Мартин Херем. Об этом пишет «Газета.Ru».
Военачальник пояснил, что 50% от этой суммы будет использовано на приобретение оружия и боеприпасов в ближайшие четыре года.
По его словам, у страны есть комплексы, способные бить на расстояние до 240 км. Он выразил уверенность, что эти средства делают республику опасной для нападающих.
Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, в свою очередь, призвал власти страны увеличить расходы на нужды обороны. Кроме того, он потребовал поднять подоходный налог до 24%. По его мнению, эти меры необходимы для того, чтобы защитить государство.
Ранее сообщалось, что в 2024 году Эстония потратит на оборону €1,33 млрд, а в 2024-2027 годах — почти €5,6 млрд, при том, что доходы госбюджета республики в следующем году должны составить €16,79 млрд, а расходы - €17,67 млрд.