Увеличилось число пострадавших при обстреле Белгорода

Число пострадавших при обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины увеличилось до 40 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

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«По предварительной информации, до 40 увеличилось количество пострадавших при обстреле Белгорода», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала «112», по последним данным пострадали 30 человек.

30 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные за прошедшие сутки обстреляли регион более 90 раз. Позже он сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода.