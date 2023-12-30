Губернатор Запорожья рассказал, что ВСУ строят новую линию обороны

ВСУ приступили к строительству новой линии обороны в Запорожской области, рассказал губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Балицкий отметил, что командование российской группировки на Запорожском направлении сообщило ему о результатах противостояния с ВСУ в июне-декабре 2023 года.

Согласно данным военных, уточнил глава региона, противник предпринимал постоянные попытки атаковать оборонительные позиции российских войск в районах населенных пунктов Работино, Новопрокоповка, Вербовое и Копани.

ВС РФ находились в активной обороне и занимали более выгодные позиции, заметил губернатор. На фоне этого, добавил он, российские войска на Запорожском направлении уничтожили в 2023 году 21 тыс. военнослужащих, 300 танков и более 800 ББМ и БМП противника.

«Мы можем с уверенностью сказать: «контрнаступ» захлебнулся, противник понес колоссальные потери и по итогу ничего не добился», — подчеркнул Балицкий.