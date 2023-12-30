После ударов по Белгороду Украина отчиталась об ударах «по военным объектам»

Украина сообщила, что ударила по военным объектам в Белгородской области. Об этом сообщили источники РБК Украина на фоне обстрелов центра Белгорода, один из снарядов попал в каток.

Несколько взрывов произошло в центре Белгорода. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, погибли двое детей. Однако Baza сообщает минимум о четверых погибших. Один из снарядов попал в каток. Сообщается о трех пожарах: возле кинотеатра «Победа», на Соборной площади, на Гражданском проспекте. URA.RU направило запрос в Минобороны с просьбой прокомментировать заявление Украины.